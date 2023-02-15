Екс-нардепи ОПЗЖ Королевська і її чоловік Солод складають мандати — фото заяв Екс-нардепи ОПЗЖ Королевська і її чоловік Солод складають мандати — фото заяв Наталія Королевська та її чоловік Юрій Сол

https://racurs.ua/ua/n179960-eks-nardepy-opzj-korolevska-i-yiyi-cholovik-solod-skladaut-mandaty-foto-zayav.html

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Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод складають мандати — заяви від колишніх нардепів від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» вже офіційно надійшли голові Верховної Ради.

Королевська з чоловіком написали заяви на складання депутатських мандатів. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що у Раді зібрали понад 150 підписів народних депутатів під зверненням до глави парламенту Стефанчука щодо позбавлення повноважень нардепів від заборонених проросійських партій.

Торік 21 квітня нардепи забороненої ОПЗЖ створили нову групу — «Платформа за життя та мир» на чолі з Юрієм Бойком. До складу групи ввійшли 25 депутатів, зокрема Наталя Королевська, Юрій Солод, Нестор Шуфрич, Сергій Льовочкін, Григорій Суркіс.

10 січня президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака та Рената Кузьміна.