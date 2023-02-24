Рада припинила повноваження ще трьох нардепів. Фото: ВРУ

https://racurs.ua/ua/n180280-rada-prypynyla-povnovajennya-sche-troh-nardepiv-foto.html

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Верховна Рада 24 лютого достроково припинила повноваження ще трьох народних депутатів.

Парламент позбавив мандатів нардепів від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Солода, Наталії Королевської та Олега Волошина. За припинення повноважень Солода проголосували 325 нардепів, Королевської — 332 нардепи, а за Волошина дали 330 голосів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Через те, що найбільше набрала голосів Королевська, то на фото результат голосування по її постанові, — опублікував він фото з парламенту.

Железняк додав, Верховна Рада оновила рекорд і зараз у парламенті залишилося 405 нардепів.

Нагадаємо, Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод вирішили скласти мандати. Голова Верховної Ради вже отримав заяви нардепів від ОПЗЖ.