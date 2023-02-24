Истребитель Миг-29. Фото:

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Велика Британія передасть країнам Європи свої винищувачі, якщо вони передадуть Україні старі радянські винищувачі.

Таким чином Київ зможе швидше отримати вигоду від винищувачів, якщо союзники передадуть ЗСУ радянські літаки МіГ-29 або Су-24. Про це заявив британський міністр оборони Бен Воллес, повідомляє CNN.

Якщо вони хочуть їх передати, ми можемо використовувати наші винищувачі для забезпечення їхньої безпеки, — зазначив він.

За словами представника Лондона, вони вже працюють над відновленням своїх запасів боєприпасів, бо запаси вичерпані після вторгнення рф в Україну. Також британці шукають альтернативні ланцюжки постачання.

Воллес відзначив, що повномасштабна війна росії проти України показала, що їхні запаси протягом останніх 30 років часто несли на собі основний тягар скорочення оборони. Саме тому треба їх відновити.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд 23 лютого заявила, що США обговорюють можливість постачання Україні винищувачів п’ятого покоління, зокрема у рамках забезпечення довгострокових потреб ЗСУ.

Джерело: CNN