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Шмыгаль и Резников сфотографировались на фоне уже украинских "Леопардов"

Шмыгаль и Резников сфотографировались на фоне уже украинских «Леопардов»

24 фев 2023, 17:37
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль показав перші чотири вже українські танки Leopard 2, які передала Польща. Разом з міністром оборони Олексієм Резніковим і польським прем'єром він привітав екіпажі українських танкістів.





Шмигаль і Резніков сфотографувалися на тлі вже українських "Леопардів"

Шмигаль і Резніков сфотографувалися на тлі вже українських "Леопардів"

24 лютого стало також відомо, що Німеччина передає Україні 18 танків Leopard 2A6 замість обіцяних 14, повідомив міністр оборони країни Пісторіус.

Шмигаль і Резніков сфотографувалися на тлі вже українських "Леопардів"

Польща анонсувала також передачу Україні ще 60 пострадянських танків, зокрема PT-91 Twardy. За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, танки будуть доставлені в Україну «протягом декількох днів».

Источник: Ракурс


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