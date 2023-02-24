Шмигаль і Резніков сфотографувалися на тлі вже українських "Леопардів"

https://racurs.ua/ua/n180291-shmygal-i-reznikov-sfotografuvalysya-na-tli-vje-ukrayinskyh-leopardiv.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль показав перші чотири вже українські танки Leopard 2, які передала Польща. Разом з міністром оборони Олексієм Резніковим і польським прем'єром він привітав екіпажі українських танкістів.

24 лютого стало також відомо, що Німеччина передає Україні 18 танків Leopard 2A6 замість обіцяних 14, повідомив міністр оборони країни Пісторіус.

Польща анонсувала також передачу Україні ще 60 пострадянських танків, зокрема PT-91 Twardy. За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, танки будуть доставлені в Україну «протягом декількох днів».