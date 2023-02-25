Мариуполь потерпел значительные разрушения в результате российского вторжения, фото: Петр Андрющенко

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Ракурс

У Маріуполі, тимчасово окупованому місті Донецької області, через російське вторгнення знищено понад 80% житлового фонду.

Ворог пропонує жертвам бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста, але висуває для цього вимоги, яких важко дотримати. Про це сьогодні, 25 лютого, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Розраховуючи на те, що разом із житлом були знищені документи, які підтверджують право власності, окупанти цинічно висувають обов’язкову умову їх наявності для отримання нового житла, — наголошують у Генштабі.

Тож мешканці окупованого міста змушені продовжувати життя в руїнах, наголошує у своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.