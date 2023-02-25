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На родине хоккея под санкции попала российская легенда спорта
На родине хоккея под санкции попала российская легенда спортаhttps://racurs.ua/n180330-na-rodine-hokkeya-pod-sankcii-popala-rossiyskaya-legenda-sporta.htmlРакурс
Президент Федерації хокею росії, депутат Держдуми Владислав Третьяк потрапив до списків санкцій Канади.
Разом із Третьяком у списки санкцій внесли ще 128 осіб, у тому числі колишні космонавти, депутати Валентина Терешкова та Світлана Савицька.
Посол рф у Канаді Олег Степанов назвав розширення канадського списку санкцій «безпорадністю антиросійського табору, який розуміє, що перемогти росію неможливо».
Третяк до початку політичної кар'єри був хокеїстом, на професійному рівні він виступав з 1969 по 1984 рік і в тому числі брав участь у Суперсеріях між Канадою та СРСР. Третяк вважається одним із найкращих воротарів за всю історію хокею. 1989 року він став першим радянським спортсменом, включеним до Зали хокейної слави в Торонто.
З грудня 2003 року — депутат Державної думи рф четвертого скликання. З 2006 року — президент Федерації хокею росії, він — полковник запасу ЗС рф.
Влітку 2022 року президент Федерації хокею р Третьяк заявив, що «без президента Володимира Путіна розвиток спорту в країні зупинився б». При цьому легендарний воротар пригадав 1990-ті роки, коли в росії нібито позакривалися всі спортивні об'єкти.
Хлопчаки приходили в армію і віджатися не могли… Завдяки путіну все повернулося. Сьогодні ми спорт повернули. І ми сьогодні справді справжня спортивна держава, — заявив 10-разовий чемпіон світу з хокею.
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