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Ракурс
На батьківщині хокею під санкції потрапила російська легенда спорту

На батьківщині хокею під санкції потрапила російська легенда спорту

25 лют 2023, 19:39
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Президент Федерації хокею росії, депутат Держдуми Владислав Третьяк потрапив до списків санкцій Канади.





Разом із Третьяком у списки санкцій внесли ще 128 осіб, у тому числі колишні космонавти, депутати Валентина Терешкова та Світлана Савицька.

Посол рф у Канаді Олег Степанов назвав розширення канадського списку санкцій «безпорадністю антиросійського табору, який розуміє, що перемогти росію неможливо».

Третяк до початку політичної кар'єри був хокеїстом, на професійному рівні він виступав з 1969 по 1984 рік і в тому числі брав участь у Суперсеріях між Канадою та СРСР. Третяк вважається одним із найкращих воротарів за всю історію хокею. 1989 року він став першим радянським спортсменом, включеним до Зали хокейної слави в Торонто.

З грудня 2003 року — депутат Державної думи рф четвертого скликання. З 2006 року — президент Федерації хокею росії, він — полковник запасу ЗС рф.

Влітку 2022 року президент Федерації хокею р Третьяк заявив, що «без президента Володимира Путіна розвиток спорту в країні зупинився б». При цьому легендарний воротар пригадав 1990-ті роки, коли в росії нібито позакривалися всі спортивні об'єкти.

Хлопчаки приходили в армію і віджатися не могли… Завдяки путіну все повернулося. Сьогодні ми спорт повернули. І ми сьогодні справді справжня спортивна держава, — заявив 10-разовий чемпіон світу з хокею.

Джерело: Ракурс


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