На батьківщині хокею під санкції потрапила російська легенда спорту

https://racurs.ua/ua/n180330-na-batkivschyni-hokeu-pid-sankciyi-potrapyla-rosiyska-legenda-sportu.html

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Президент Федерації хокею росії, депутат Держдуми Владислав Третьяк потрапив до списків санкцій Канади.

Разом із Третьяком у списки санкцій внесли ще 128 осіб, у тому числі колишні космонавти, депутати Валентина Терешкова та Світлана Савицька.

Посол рф у Канаді Олег Степанов назвав розширення канадського списку санкцій «безпорадністю антиросійського табору, який розуміє, що перемогти росію неможливо».

Третяк до початку політичної кар'єри був хокеїстом, на професійному рівні він виступав з 1969 по 1984 рік і в тому числі брав участь у Суперсеріях між Канадою та СРСР. Третяк вважається одним із найкращих воротарів за всю історію хокею. 1989 року він став першим радянським спортсменом, включеним до Зали хокейної слави в Торонто.