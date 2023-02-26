Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия снежной лавины в Карпатах, фото: ГСЧС
В Карпатах сошла снежная лавина (ФОТО)https://racurs.ua/n180351-v-karpatah-vzoshla-snejnaya-lavina-foto.htmlРакурс
Лавина зійшла у горах Івано-Франківської області.
Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС.
Днями гірськими рятувальниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було зафіксовано сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська, — вказано в повідомленні.
У відомстві наголошують, що наразі діє штормове попередження, тож у зв’язку з хуртовиною та снігопадами 26−27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (III рівень).
Просимо не виходити у високогір’я та не ризикувати життям, — наголошують у відомстві.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...