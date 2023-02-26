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Последствия снежной лавины в Карпатах, фото: ГСЧС

В Карпатах сошла снежная лавина (ФОТО)

26 фев 2023, 16:03
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Лавина зійшла у горах Івано-Франківської області.





Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС.

Днями гірськими рятувальниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було зафіксовано сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська, — вказано в повідомленні.

У відомстві наголошують, що наразі діє штормове попередження, тож у зв’язку з хуртовиною та снігопадами 26−27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

Просимо не виходити у високогір’я та не ризикувати життям, — наголошують у відомстві.

Источник: Ракурс


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