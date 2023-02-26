Последствия снежной лавины в Карпатах, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n180351-v-karpatah-vzoshla-snejnaya-lavina-foto.html

Ракурс

Лавина зійшла у горах Івано-Франківської області.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС.

Днями гірськими рятувальниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було зафіксовано сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська, — вказано в повідомленні.

У відомстві наголошують, що наразі діє штормове попередження, тож у зв’язку з хуртовиною та снігопадами 26−27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (III рівень).