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Наслідки снігової лавини в Карпатах, фото: ДСНС
У Карпатах зійшла снігова лавина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n180351-u-karpatah-ziyshla-snigova-lavyna-foto.htmlРакурс
Лавина зійшла у горах Івано-Франківської області.
Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС.
Днями гірськими рятувальниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було зафіксовано сходження невеликої лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська, — вказано в повідомленні.
У відомстві наголошують, що наразі діє штормове попередження, тож у зв’язку з хуртовиною та снігопадами 26−27 лютого у високогір’ї Iвано-Франкiвської області утримується значна сніголавинна небезпека (III рівень).
Просимо не виходити у високогір’я та не ризикувати життям, — наголошують у відомстві.
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