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Ракурс
Мелитополь уже год находится под российской оккупацией, фото: «Новинарня»

Более тысячи жителей Мелитополя попали в плен к россиянам за время оккупации — мэр

26 фев 2023, 19:11
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У Мелітополі Запорізької області за час перебування міста під окупацією в полон до російських загарбників потрапили понад 1 тис. жителів. Багатьох продовжують ув’язнювати місяцями.





Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоро.

За рік і два дні в полон потрапили більше тисячі мешканців і є депортовані — це десятки, а може і сотні, — зазначив Федоров. — Останніми місяцями окупанти знімають ролики, на яких начебто вивозять людей до останнього блокпосту і начебто депортують, але на правді після зняття відео, вони забирають людей в полон і змушують рити окопи або просто знущаються.

За словами мера, станом на 23 лютого 2022 року в Мелітополі мешкали понад 150 тис. людей, наразі ж залишилось не більше 50−60 тис.

Таким чином, майже 100 тис. мешканцям довелось виїхати з тимчасово окупованого міста.

Крім того, зазначає Федоров, окупанти влаштовують провокації: ходять по домівках і лякають, що ЗСУ зайдуть в місто і будуть розстрілювати людей.

Источник: Ракурс


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