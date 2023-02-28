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Как сейчас выглядит Бахмут, показал боец ВСУ
Как сейчас выглядит Бахмут, показал боец ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180411-kak-seychas-vyglyadit-bahmut-pokazal-boec-vsu-video.htmlРакурс
Яка зараз ситуація у Бахмуті, показав на відео військовослужбовець Збройних сил України.
Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України інформував, що росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському і Шахтарському напрямках.
Впродовж минулої доби на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк.
Нагадаємо, 27 лютого наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.
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