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Ракурс
Как сейчас выглядит Бахмут, показал боец ВСУ

Как сейчас выглядит Бахмут, показал боец ВСУ (ВИДЕО)

28 фев 2023, 12:56
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Яка зараз ситуація у Бахмуті, показав на відео військовослужбовець Збройних сил України.





Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України інформував, що росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському і Шахтарському напрямках.

Впродовж минулої доби на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк.

Нагадаємо, 27 лютого наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

Источник: Ракурс


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