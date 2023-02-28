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Ракурс
Як зараз виглядає Бахмут, показав боєць ЗСУ

Як зараз виглядає Бахмут, показав боєць ЗСУ (ВІДЕО)

28 лют 2023, 12:56
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Яка зараз ситуація у Бахмуті, показав на відео військовослужбовець Збройних сил України.





Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України інформував, що росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському і Шахтарському напрямках.

Впродовж минулої доби на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк.

Нагадаємо, 27 лютого наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

Джерело: Ракурс


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