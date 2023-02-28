Як зараз виглядає Бахмут, показав боєць ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180411-yak-zaraz-vyglyadaie-bahmut-pokazav-boiec-zsu-video.html

Ракурс

Яка зараз ситуація у Бахмуті, показав на відео військовослужбовець Збройних сил України.

Раніше сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України інформував, що росія зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Куп’янському, Лиманському і Шахтарському напрямках.

Впродовж минулої доби на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне та Бахмут Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Кліщіївка, Залізне, Озарянівка, Майорськ, Південне та Нью-Йорк.

Нагадаємо, 27 лютого наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.