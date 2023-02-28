В российском плену умер 53-летний украинский военный

Юрий Гориславец умер в плену, фото: Сергей Кузьменко

https://racurs.ua/n180419-v-rossiyskom-plenu-umer-53-letniy-ukrainskiy-voennyy.html

Ракурс

У російському полоні помер захисник України з міста Олександрія Кіровоградської області 53-річний Юрій Гориславець.

Про про це сьогодні, 28 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Олександрійської громади Сергій Кузьменко.

Зазначається, що військовий помер у лютому, він перебував у полоні на території Луганської області. У нього залишилися мати і донька.

Про час і місце прощання та поховання воїна буде повідомлено додатково, — зазначив Кузьменко.

Нагадаємо, за інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, за час окупації у полон до російських загарбників потрапили понад 1 тис. жителів, багатьох із них продовжують ув’язнювати місяцями.