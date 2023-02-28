В российском плену умер 53-летний украинский военный

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Юрий Гориславец умер в плену, фото: Сергей Кузьменко
В российском плену умер 53-летний украинский военныйhttps://racurs.ua/n180419-v-rossiyskom-plenu-umer-53-letniy-ukrainskiy-voennyy.htmlРакурс
У російському полоні помер захисник України з міста Олександрія Кіровоградської області 53-річний Юрій Гориславець.
Про про це сьогодні, 28 лютого, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Олександрійської громади Сергій Кузьменко.
Зазначається, що військовий помер у лютому, він перебував у полоні на території Луганської області. У нього залишилися мати і донька.
Про час і місце прощання та поховання воїна буде повідомлено додатково, — зазначив Кузьменко.
Нагадаємо, за інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, за час окупації у полон до російських загарбників потрапили понад 1 тис. жителів, багатьох із них продовжують ув’язнювати місяцями.
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