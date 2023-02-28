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Ракурс
В Одессе и области сократили время комендантского часа

На Одесчине сократили комендантский час

28 фев 2023, 20:56
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В Одесі та області з завтрашнього дня, 1 березня, буде скорочено тривалість комендантської години.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00.00 години до 05.00 години ранку, — вказано в повідомленні. — Нагадуємо, що у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

До цього тривалість запровадженої в Одесі комендантської години становила з 23.00 до 5.00.

Источник: Ракурс


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