Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Одесі та області скоротили час комендантської години

На Одещині скоротили комендантську годину

28 лют 2023, 20:56
999

В Одесі та області з завтрашнього дня, 1 березня, буде скорочено тривалість комендантської години.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00.00 години до 05.00 години ранку, — вказано в повідомленні. — Нагадуємо, що у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

До цього тривалість запровадженої в Одесі комендантської години становила з 23.00 до 5.00.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів