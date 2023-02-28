На Одещині скоротили комендантську годину

В Одесі та області скоротили час комендантської години

https://racurs.ua/ua/n180426-na-odeschyni-skorotyly-komendantsku-godynu.html

Ракурс

В Одесі та області з завтрашнього дня, 1 березня, буде скорочено тривалість комендантської години.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00.00 години до 05.00 години ранку, — вказано в повідомленні. — Нагадуємо, що у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

До цього тривалість запровадженої в Одесі комендантської години становила з 23.00 до 5.00.