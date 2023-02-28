На Одещині скоротили комендантську годину

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В Одесі та області скоротили час комендантської години
На Одещині скоротили комендантську годинуhttps://racurs.ua/ua/n180426-na-odeschyni-skorotyly-komendantsku-godynu.htmlРакурс
В Одесі та області з завтрашнього дня, 1 березня, буде скорочено тривалість комендантської години.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00.00 години до 05.00 години ранку, — вказано в повідомленні. — Нагадуємо, що у комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.
До цього тривалість запровадженої в Одесі комендантської години становила з 23.00 до 5.00.
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