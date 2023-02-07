Воєнний стан в Україні. Фото:

https://racurs.ua/ua/n179669-voiennyy-stan-v-ukrayini-prodovjyly-sche-na-90-dniv.html

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Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 днів.

Народні депутати проголосували за законопроект № 8419, згідно з яким воєнний стан в Україні продовжили з 19 лютого на 90 діб. Також на три місяці продовжена загальна мобілізація, законопроект № 8420 підтримали 344 нардепи. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Таким чином вже вшосте з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну продовжують воєнний стан та мобілізацію.

Воєнний стан передбачає, що в Україні може вводитися обов’язкова трудова повинність, відчуження особистого майна. Також обов’язкова комендантська година, є обмеження на пересування й заборона на торгівлю зброєю та алкоголем. Забороняються масові заходи та страйки, можливі обмеження роботи засобів зв’язку та інтернету. А військовозобов’язаним заборонено змінювати місце проживання.

Нагадаємо, у Збройних силах України запевняли, що мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого і триває постійно, а жодних хвиль призову нібито немає". Командування наголошувало, що українців викликають повістками територіальних центрів комплектування у більшості випадків «для уточнення військово-облікових даних».