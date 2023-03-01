Пограничники «поджарили россиян» в Бахмуте – "вагнеровцы" бежали и забирали ценные вещи убитых

https://racurs.ua/n180463-pogranichniki-podjarili-rossiyan-v-bahmute-vagnerovcy-bejali-i-zabirali-cennye-veschi-ubityh.html

Ракурс

У Бахмуті українські підрозділи вдарили по зайдах з Московії з повітря.

Оператори БПЛА виявили місце зосередження ворожої піхоти, яка готувалася до наступу. Координати цілі передали прикордонникам-мінометникам, які раптовим вогнем накрили підрозділ вагнерівців.

Українські військовослужбовці знищили приблизно п’ять окупантів та поранили ще 11. Відео удару опублікувала Держприкордонслужба.

Прикордонники зазначили, що український дрон зафільмував «типову поведінку» російських найманців: «вагнерівець» кинув амуніцію, забрав цінні речі у вбитих і втік.