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Пограничники «поджарили россиян» в Бахмуте – "вагнеровцы" бежали и забирали ценные вещи убитых

Пограничники «поджарили россиян» в Бахмуте — «вагнеровцы» бежали и забирали ценные вещи убитых (ВИДЕО)

1 мар 2023, 19:29
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У Бахмуті українські підрозділи вдарили по зайдах з Московії з повітря.





Оператори БПЛА виявили місце зосередження ворожої піхоти, яка готувалася до наступу. Координати цілі передали прикордонникам-мінометникам, які раптовим вогнем накрили підрозділ вагнерівців.

Українські військовослужбовці знищили приблизно п’ять окупантів та поранили ще 11. Відео удару опублікувала Держприкордонслужба.

Прикордонники зазначили, що український дрон зафільмував «типову поведінку» російських найманців: «вагнерівець» кинув амуніцію, забрав цінні речі у вбитих і втік.

Источник: Ракурс


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