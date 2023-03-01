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Пограничники «поджарили россиян» в Бахмуте – "вагнеровцы" бежали и забирали ценные вещи убитых
Пограничники «поджарили россиян» в Бахмуте — «вагнеровцы» бежали и забирали ценные вещи убитых (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180463-pogranichniki-podjarili-rossiyan-v-bahmute-vagnerovcy-bejali-i-zabirali-cennye-veschi-ubityh.htmlРакурс
У Бахмуті українські підрозділи вдарили по зайдах з Московії з повітря.
Оператори БПЛА виявили місце зосередження ворожої піхоти, яка готувалася до наступу. Координати цілі передали прикордонникам-мінометникам, які раптовим вогнем накрили підрозділ вагнерівців.
Українські військовослужбовці знищили приблизно п’ять окупантів та поранили ще 11. Відео удару опублікувала Держприкордонслужба.
Прикордонники зазначили, що український дрон зафільмував «типову поведінку» російських найманців: «вагнерівець» кинув амуніцію, забрав цінні речі у вбитих і втік.
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