Прикордонники «підсмажили росіян» у Бахмуті - "вагнерівці" втікали і забирали цінні речі у вбитих

https://racurs.ua/ua/n180463-prykordonnyky-pidsmajyly-rosiyan-u-bahmuti-vagnerivci-vtikaly-i-zabyraly-cinni-rechi.html

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У Бахмуті українські підрозділи вдарили по зайдах з Московії з повітря.

Оператори БПЛА виявили місце зосередження ворожої піхоти, яка готувалася до наступу. Координати цілі передали прикордонникам-мінометникам, які раптовим вогнем накрили підрозділ вагнерівців.

Українські військовослужбовці знищили приблизно п’ять окупантів та поранили ще 11. Відео удару опублікувала Держприкордонслужба.

Прикордонники зазначили, що український дрон зафільмував «типову поведінку» російських найманців: «вагнерівець» кинув амуніцію, забрав цінні речі у вбитих і втік.