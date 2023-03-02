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Ракурс
На мине подорвался автомобиль. Фото: 2day.kh.ua

Автомобиль подорвался на мине в Харьковской области, четверо погибших

2 мар 2023, 15:24
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Автомобіль з чотирма чоловіками всередині наїхав на російську протитанкову міну в Харківській області.





Трагедія сталася 2 березня на території Ізюмського лісового господарства біля села Співаківка. В салоні авто був лісівник та ще троє осіб. Всі четверо чоловіків загинули на місці. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За словами очільника Харківщини, на території регіону ще багато російських мін, тому небезпека висока. Зокрема, ліси та лісосмуги на деокупованих територіях є дуже небезпечними через міни, що залишені росіянами. Тому не варто відвідувати ліси до їх повного розмінування.

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 2 лютого в полі біля села Архангельське в Херсонській області на міні підірвався трактор. Поранення дістали двоє чоловіків.

Источник: Ракурс


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