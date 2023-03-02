Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На міні підірвався автомобіль. Фото: 2day.kh.ua

Автомобіль підірвався на міні в Харківській області, четверо загиблих

2 бер 2023, 15:24
999

Автомобіль з чотирма чоловіками всередині наїхав на російську протитанкову міну в Харківській області.





Трагедія сталася 2 березня на території Ізюмського лісового господарства біля села Співаківка. В салоні авто був лісівник та ще троє осіб. Всі четверо чоловіків загинули на місці. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За словами очільника Харківщини, на території регіону ще багато російських мін, тому небезпека висока. Зокрема, ліси та лісосмуги на деокупованих територіях є дуже небезпечними через міни, що залишені росіянами. Тому не варто відвідувати ліси до їх повного розмінування.

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 2 лютого в полі біля села Архангельське в Херсонській області на міні підірвався трактор. Поранення дістали двоє чоловіків.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів