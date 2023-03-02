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Работу аэроразведчиков в Бахмуте показал Бутусов
Работу аэроразведчиков в Бахмуте показал журналист (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180502-rabotu-aerorazvedchikov-v-bahmute-pokazal-butusov-video.htmlРакурс
Роботу підрозділу аеророзвідки Збройних сил України Terra, який нині боронить Бахмут, показав фронтовий журналіст Юрій Бутусов.
Команда Terra з першого дня повномасштабної збройної агресії росії взяла до рук зброю. Основним профілем військовослужбовців є розвідка з використанням сучасних технологічних засобів, коригування цілей для артилерії та реактивних систем залпового вогню.
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