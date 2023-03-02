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Ракурс
Работу аэроразведчиков в Бахмуте показал Бутусов

Работу аэроразведчиков в Бахмуте показал журналист (ВИДЕО)

2 мар 2023, 20:58
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Роботу підрозділу аеророзвідки Збройних сил України Terra, який нині боронить Бахмут, показав фронтовий журналіст Юрій Бутусов.





Команда Terra з першого дня повномасштабної збройної агресії росії взяла до рук зброю. Основним профілем військовослужбовців є розвідка з використанням сучасних технологічних засобів, коригування цілей для артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Источник: Ракурс


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