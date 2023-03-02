Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Роботу аеророзвідників у Бахмуті показав Бутусов

Роботу аеророзвідників у Бахмуті показав журналіст (ВІДЕО)

2 бер 2023, 20:58
999

Роботу підрозділу аеророзвідки Збройних сил України Terra, який нині боронить Бахмут, показав фронтовий журналіст Юрій Бутусов.





Команда Terra з першого дня повномасштабної збройної агресії росії взяла до рук зброю. Основним профілем військовослужбовців є розвідка з використанням сучасних технологічних засобів, коригування цілей для артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів