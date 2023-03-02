Роботу аеророзвідників у Бахмуті показав Бутусов

https://racurs.ua/ua/n180502-robotu-aerorozvidnykiv-u-bahmuti-pokazav-butusov-video.html

Ракурс

Роботу підрозділу аеророзвідки Збройних сил України Terra, який нині боронить Бахмут, показав фронтовий журналіст Юрій Бутусов.

Команда Terra з першого дня повномасштабної збройної агресії росії взяла до рук зброю. Основним профілем військовослужбовців є розвідка з використанням сучасних технологічних засобів, коригування цілей для артилерії та реактивних систем залпового вогню.