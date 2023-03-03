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Десантники "приземлили" секретный беспилотный авиакомплекс ФСБ "Картограф"
Десантники «приземлили» секретный беспилотный авиакомплекс ФСБ «Картограф» (ФОТО)https://racurs.ua/n180512-desantniki-prizemlili-sekretnyy-bespilotnyy-aviakompleks-fsb-kartograf-foto.htmlРакурс
В одному з районів виконання завдань військовослужбовцями Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс «Картограф».
За словами офіцера розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ, дана модель безпілотного комплексу була розроблена для потреб ФСБ російської федерації і використовувалася країною-агресором під час під час ведення бойових дій на важливих напрямках.
На рахунку підрозділів українського десанту вже більше півсотні збитих російських БПЛА різних типів.
«Картограф» входить до сімейства багатоцільових безпілотних комплексів «Птеро», що виготовляються однойменною компанією. 31 липня один із таких дронів ЗСУ збили за допомогою зенітно-ракетного комплексу «Бук-М1». З початку війни у 2014 році та до сьогоднішнього моменту зафіксовано до десяти випадків ураження БПЛА «Птеро», пише «Фокус».
Безпілотники класу «Птеро» почала випускати в 2010 році російська компанія «АФМ-Серверс», пізніше проект виділили в окреме підприємство.
Такі БПЛА функціонально та зовні нагадують модель «Орлан-10», але відрізняється деякими особливостями. Дрони «Птеро» є високопланами з низьким положенням гвинта, які рухаються двигунами внутрішнього згоряння. Вони оснащуються камерами з роздільною здатністю 80 МП та тепловізорами. Оператори можуть керувати апаратами за допомогою фірмового програмного забезпечення PteRoBot.
За інформацією «Мілітарного», модель «Картограф» використовує не Міністерство оборони росії, а інше відомство, можливо, ФСБ. Окремі складники БПЛА, зокрема оптико-електронна система, виготовляється російською компанією, яка допомагає «Спеціальному технологічному центру» створювати «Орлани» та перебуває під санкціями США.
Детальні характеристики цього БПЛА-картографа тримають у секреті.
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