Десантники “приземлили” секретний безпілотний авіакомплекс ФСБ "Картограф”

https://racurs.ua/ua/n180512-desantnyky-pryzemlyly-sekretnyy-bezpilotnyy-aviakompleks-fsb-kartograf-foto.html

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В одному з районів виконання завдань військовослужбовцями Десантно-штурмових військ Збройних сил України збили засекречений російський розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс «Картограф».

За словами офіцера розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ, дана модель безпілотного комплексу була розроблена для потреб ФСБ російської федерації і використовувалася країною-агресором під час під час ведення бойових дій на важливих напрямках.

На рахунку підрозділів українського десанту вже більше півсотні збитих російських БПЛА різних типів.