Партию из 24 британских «Спартанов» передали защитникам Украины волонтеры (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180539-partiu-iz-24-britanskih-spartanov-peredali-zaschitnikam-ukrainy-volontery-video.htmlРакурс
Сили оборони України отримали 24 британські гусеничні БТР Spartan, придбані Благодійним фондом Сергія Притули.
Загалом Фонд закупляє 101 одиницю «Спартанів». Про це Притула сьогодні, 3 березня, повідомив на своїй сторінці у Твіттері.
За кошти людей та бізнесів, які задонатили на Spartan, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації, — зазначив Притула.
На сторінці фонду в соціальній мережі Фейсбук вказана, що ця бронетехніка пройшла обслуговування у Великій Британії й підготовлена до установки зв’язку та озброєння.
Усі бронемашини ми одразу передаємо Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, — наголошують у фонді. — Народні" Спартани" заїдуть в країну декількома чергами з огляду на складність логістики.
Зазначається, що ці 101 одиниць бронетехніки включають вісім моделей:
- FV103 Spartan;
- Samaritan;
- Sultan;
- Stormer;
- Shielder;
- FV432;
- FV434;
- Samson.
За кошти людей та бізнесів, які задонатили на Спартани, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації!
101 бронетранспортер.
Першу партію з 24 вже передали військовим.
Так і зафіксуємо: 24/101. pic.twitter.com/WmFJ4NMKGd
— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) March 3, 2023