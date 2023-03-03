Британские БТП Spartan передал защитникам Украины Фонд Сергея Притулы, фото: Благотворительный Фонд Сергея Притулы

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Сили оборони України отримали 24 британські гусеничні БТР Spartan, придбані Благодійним фондом Сергія Притули.

Загалом Фонд закупляє 101 одиницю «Спартанів». Про це Притула сьогодні, 3 березня, повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

За кошти людей та бізнесів, які задонатили на Spartan, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації, — зазначив Притула.

На сторінці фонду в соціальній мережі Фейсбук вказана, що ця бронетехніка пройшла обслуговування у Великій Британії й підготовлена до установки зв’язку та озброєння.

Усі бронемашини ми одразу передаємо Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, — наголошують у фонді. — Народні" Спартани" заїдуть в країну декількома чергами з огляду на складність логістики.

Зазначається, що ці 101 одиниць бронетехніки включають вісім моделей:

FV103 Spartan;

Samaritan;

Sultan;

Stormer;

Shielder;

FV432;

FV434;

Samson.