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Британські БТП Spartan передав захисникам України Фонд Сергія Притули, фото: Благодійний Фонд Сергія Притули

Партію з 24 британських «Спартанів» передали захисникам України волонтери (ВІДЕО)

3 бер 2023, 21:19
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Сили оборони України отримали 24 британські гусеничні БТР Spartan, придбані Благодійним фондом Сергія Притули.





Загалом Фонд закупляє 101 одиницю «Спартанів». Про це Притула сьогодні, 3 березня, повідомив на своїй сторінці у Твіттері.

За кошти людей та бізнесів, які задонатили на Spartan, наш фонд закупив і доставляє в Україну історично рекордну партію бронетехніки, яка заходить не по лінії міжурядової комунікації, — зазначив Притула.

На сторінці фонду в соціальній мережі Фейсбук вказана, що ця бронетехніка пройшла обслуговування у Великій Британії й підготовлена до установки зв’язку та озброєння.

Усі бронемашини ми одразу передаємо Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, — наголошують у фонді. — Народні" Спартани" заїдуть в країну декількома чергами з огляду на складність логістики.

Зазначається, що ці 101 одиниць бронетехніки включають вісім моделей:

  • FV103 Spartan;
  • Samaritan;
  • Sultan;
  • Stormer;
  • Shielder;
  • FV432;
  • FV434;
  • Samson.

Джерело: Ракурс


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