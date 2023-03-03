Мобільні лазні для військових виготовляють із контейнерів натівської зброї, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n180534-lazni-dlya-viyskovyh-vygotovlyaut-volontery-z-konteyneriv-dlya-nativskoyi-zbroyi-video.html

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Мобільні лазні для українських військових виготовляють із використаних морських контейнерів.

Відео із майданчика, де здійснюються відповідні роботи на своїх сторінках у соцмережах опублікував п’ятий президент України Петро Порошенко, фонд котрого бере участь у цьому проекті.

Контейнери звідки? Це є постачання боєприпасів з боку наших партнерів по НАТО. Їх не викидують, а передають нам, — зазначив Порошенко.

За його словами, на виготовлення одного такого комплексу йде один тиждень, волонтери працюють над цим цілодобово сім днів на тиждень.

Ми не плануємо на цьому зупинятися, а навпаки намагаємося пришвидшити та розширити виробництво, — наголосив він.

Порошенко у відео продемонстрував, як виглядають мобільні лазні на різних етапах виготовлення — від початку робіт до завершеного комплексу. Повністю готові лазні обладнують бойлерами, сушарками, пральними машинами, баками для води, автономними котлами та генераторами.

Зазначається, що мобільність лазень дозволяє переміщати їх між військовими пунктами і обслуговувати там військовослужбовців без відволікання їх від виконання обов’язків.

Порошенко також зазначив, що це вже п’яте покоління таких лазень, удосконалене після застосування у бойових умовах. Сам проект розпочався ще у грудні 2014 року, а вже у лютому 2015 року п’ять перших кунгів передали військовим. Після початку повномасштабного російського вторгнення проект було поновлено на основі набутого досвіду.