50 собак-саперов подготовят за средства Еврокомиссии для разминирования Украины

Собаки-саперы помогут разминировать Украину, фото: Chairman of the Joint

https://racurs.ua/n180540-50-sobak-saperov-podgotovyat-za-sredstva-evrokomissii-dlya-razminirovaniya-ukrainy.html

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У Бельгії за кошти Єврокомісії підготують 50 собак-саперів, котрі будуть допомагати у розміновуванні України.

Першу групу тварин, яка включає дев’ять собак, навчених шукати вибухові речовини, вже передали українським фахівцям — батальйону розмінування, котрий діє у складі ЗСУ. Про це сьогодні, 3 березня, повідомляє «Польське радіо».

Сьогодні ми передаємо перших дев’ять собак, котрі були спеціально навчені для пошуку вибухових речовин, для допомоги у розміновуванні України. У жовтні цього року передамо наступних собак. Остаточно до кінця наступного, 2024 року ми передамо 50 собак-саперів, котрі будуть допомагати у розміновуванні України, — зазначила представник Єврокомісії в Польщі Ева Модзелєвська.

Собаки, передані Україні, — це, здебільшого, бельгійські вівчарки.

Зазначається, що цей проект реалізується Генеральним директоратом з питань міграції і внутрішніх справ Єврокомісії.

Джерело: «Польське радіо»