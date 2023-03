Собаки-сапери допоможуть розміновувати Україну, фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff

50 собак-саперів підготують за кошти Єврокомісії для розмінування України

https://racurs.ua/ua/n180540-50-sobak-saperiv-pidgotuut-za-koshty-ievrokomisiyi-dlya-rozminuvannya-ukrayiny.html

3 бер 2023, 21:54 999

Ракурс