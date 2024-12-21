Варшава обурилася через прапори УПА на переданих Україні польських БТР

Варшава обурилася через прапори УПА на польських БТР. Фото:

https://racurs.ua/ua/n202377-varshava-oburylasya-cherez-prapory-upa-na-peredanyh-ukrayini-polskyh-btr.html

Ракурс

Червоно-чорні прапори УПА на бронетранспортерах ЗСУ обурили Польщу.

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Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш обурився через прапори Української повстанської армії, які українські військові поставили на бронетранспортери Rosomak, що Варшава передала Києву в якості військової допомоги. Посадовець вважає це провокацією. Про це він написав в соціальній мережі X.

Косіняк-Камиш заявив, що доручив зв’язатися з українським військовим аташе у Варшаві щодо цього питання.

Прапори УПА на бронетранспортерах Rosomak, які Польща постачає українській армії, є провокацією, яка не повинна відбутися. Я доручив терміново зв’язатися з українським аташе у Варшаві для з’ясування цього питання, — йдеться у повідомленні.

Раніше видання WarNewsPl опублікувало відео, на якому можна побачити червоно-чорні прапори Української повстанської армії на бронетранспортері, яку Київ отримав від Варшави у якості військової допомоги.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не схвалює передачу Україні винищувачів МіГ-29, бо ці літаки потрібні самій Польщі, бо захищають польське небо.

Джерело: WarNewsPl