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Защитники Украины ликвидировали уже более 152 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

820 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

4 мар 2023, 08:59
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 152 тис. 190 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб.





Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 409 танків;
  • 6 тис. 683 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 414 одиниць артилерійських систем;
  • 487 одиниці РСЗВ;
  • 247 одиниць засобів ППО;
  • 302 літаки;
  • 289 гелікоптерів;
  • 2 тис. 66 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 873 крилаті ракети;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 289 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 230 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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