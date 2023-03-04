Защитники Украины ликвидировали уже более 152 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n180544-820-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 152 тис. 190 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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