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Ракурс
Нацгвардейцы активно уничтожают российскую бронетехнику, скриншот видео

Уничтожение российских «Тора», «Града» и «Гвоздик» попало на видео

3 мар 2023, 16:33
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Нацгвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА російський автономний самохідний ЗРК «Тор М1» та інженерну систему дистанційного мінування «Зємлєделіє".





Відповідне відео сьогодні, 3 березня, опублікувала прес-служба Нацгвардії.

Також під час виконання завдань нацгвардійці знищили ворожий БМ-21 «Град» та дві 2С1 «Гвоздика».

Нагадаємо, на Донеччині захисники України впродовж трьох тижнів боїв під Вугледаром знищили понад 100 одиниць важкої техніки рашистів.

Источник: Ракурс


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