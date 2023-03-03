Знищення російських «Тора», «Града» та «Гвоздик» потрапило на відео

Знищення російських «Тора», «Града» та «Гвоздик» потрапило на відеоhttps://racurs.ua/ua/n180531-znyschennya-rosiyskyh-tora-grada-ta-gvozdyk-potrapylo-na-video.htmlРакурс
Нацгвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА російський автономний самохідний ЗРК «Тор М1» та інженерну систему дистанційного мінування «Зємлєделіє".
Відповідне відео сьогодні, 3 березня, опублікувала прес-служба Нацгвардії.
Також під час виконання завдань нацгвардійці знищили ворожий БМ-21 «Град» та дві 2С1 «Гвоздика».
⚔️Гвардійці успішно завдали удару та знищили шляхом скидання боєприпасу із БПЛА автономний самохідний ЗРК «Тор М1» та російську інженерну систему дистанційного мінування «Земледелие».— НГУ (@ng_ukraine) March 3, 2023
� Під час виконання завдань знищено було також ворожий БМ-21 «Град» та дві 2С1 «Гвоздика». pic.twitter.com/nrj9IQNtQ7
Нагадаємо, на Донеччині захисники України впродовж трьох тижнів боїв під Вугледаром знищили понад 100 одиниць важкої техніки рашистів.