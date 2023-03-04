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Захисники України ліквідували вже понад 152 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

820 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

4 бер 2023, 08:59
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 152 тис. 190 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб.





Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 409 танків;
  • 6 тис. 683 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 414 одиниць артилерійських систем;
  • 487 одиниці РСЗВ;
  • 247 одиниць засобів ППО;
  • 302 літаки;
  • 289 гелікоптерів;
  • 2 тис. 66 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 873 крилаті ракети;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 289 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 230 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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