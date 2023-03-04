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Захисники України ліквідували вже понад 152 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
820 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n180544-820-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 152 тис. 190 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб.
Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 409 танків;
- 6 тис. 683 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 414 одиниць артилерійських систем;
- 487 одиниці РСЗВ;
- 247 одиниць засобів ППО;
- 302 літаки;
- 289 гелікоптерів;
- 2 тис. 66 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 873 крилаті ракети;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 289 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 230 одиниць спеціальної техніки.
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