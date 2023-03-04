Захисники України ліквідували вже понад 152 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n180544-820-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 152 тис. 190 осіб. За минулу добу цей показник зріс на 820 осіб.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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