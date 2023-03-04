В Украине прекратились отключения электроэнергии, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n180549-deficit-moschnosti-v-energosisteme-otsutstvuet-uje-21-den-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні вже 21 день поспіль відсутній дефіцит потужності в енергосистемі. Виникнення дефіциту наразі наразі не прогнозується.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що сьогодні споживання електроенергії знизилося, що є характерним для вихідного дня.

Потреба в електроенергії повністю забезпечується виробництвом на українських електростанціях та несуттєвим імпортом, — наголошують в «Укренерго». — Працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Обсяг наявних доступних потужностей генерації сприяє підвищенню її операційної безпеки.

Тож мережевих обмежень в областях наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень, наголошують у компанії.

Також в «Укренерго» зазначають, що завтра, 5 березня, розпочнуться додаткові ремонтні роботи на енергооб'єктах в Одеській області, покликані підвищити надійність живлення регіону.

Підготовчі роботи вже почалися. Це складні роботи на високовольтному обладнанні, тому упродовж неділі, а також у понеділок можливі тимчасові обмеження споживання, — наголошують у компанії.

Також не виключається можливість відмови під час проведення ремонтних робіт інших елементів мережі, які живлять Одесу, оскільки енергооб'єкти регіону були неодноразово пошкоджені ворожими обстрілами і можуть мати приховані пошкодження.