Саудовская Аравия направила в Украину три самолета с гуманитарной помощью

Помощь Украине от Саудовской Аравии. Фото: Андрей Ермак

https://racurs.ua/n180558-saudovskaya-araviya-napravila-v-ukrainu-tri-samoleta-s-gumanitarnoy-pomoschu.html

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Гуманітарну допомогу Україні відправило королівство Саудівська Аравія.

Ріяд відправив три літаки, які переправили 135 потужних генераторів від 20 до 400 кВт, теплі ковдри та засоби гігієни. Гуманітарну допомогу розподілять в шести регіонах для реагування на нагальні потреби тисяч людей. Про це 4 березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Глава ОПУ привітав підтримку українців саудитами та нагадав, що меморандум про гуманітарну допомогу на 100 млн дол. був підписаний під час нещодавнього візиту міністра закордонних справ Саудівської Аравії принца Фейсала бін Фархана Аль Сауда.

Нагадаємо, 3 березня Білий дім оголосив про новий пакет оборонної допомоги Україні. Українські Сили оборони отримають додаткові боєприпаси для HIMARS, гаубиць та броньовиків Bradley, броньовані мостоукладачі AVLB та підривне спорядження.