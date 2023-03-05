Разведка спецподразделения ГУР дроном-камикадзе уничтожила башню наблюдения в Брянской области - удары по россиянам

https://racurs.ua/n180602-razvedka-specpodrazdeleniya-gur-dronom-kamikadze-unichtojila-bashnu-nabludeniya-v-bryanskoy.html

Ракурс

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN дотягнувся вже і до брянської області (тимчасово територія рф).

За допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження «Гренадер».

Ймовірно, з цієї вежі російські військові спостерігали за частиною прикордонної території України.