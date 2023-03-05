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Розвідка спецпідрозділу ГУР дроном-камікадзе знищила вежу спостереження у Брянській області
Розвідка спецпідрозділу ГУР дроном-камікадзе знищила вежу спостереження у Брянській області (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180602-rozvidka-specpidrozdilu-gur-dronom-kamikadze-znyschyla-veju-sposterejennya-u-bryanskiy-oblasti.htmlРакурс
Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN дотягнувся вже і до брянської області (тимчасово територія рф).
За допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження «Гренадер».
Ймовірно, з цієї вежі російські військові спостерігали за частиною прикордонної території України.
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