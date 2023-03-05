Розвідка спецпідрозділу ГУР дроном-камікадзе знищила вежу спостереження у Брянській області

https://racurs.ua/ua/n180602-rozvidka-specpidrozdilu-gur-dronom-kamikadze-znyschyla-veju-sposterejennya-u-bryanskiy-oblasti.html

Ракурс

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN дотягнувся вже і до брянської області (тимчасово територія рф).

За допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження «Гренадер».

Ймовірно, з цієї вежі російські військові спостерігали за частиною прикордонної території України.