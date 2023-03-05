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Ракурс
Розвідка спецпідрозділу ГУР дроном-камікадзе знищила вежу спостереження у Брянській області

Розвідка спецпідрозділу ГУР дроном-камікадзе знищила вежу спостереження у Брянській області (ВІДЕО)

5 бер 2023, 21:49
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Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони KRAKEN дотягнувся вже і до брянської області (тимчасово територія рф).





За допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження «Гренадер».

Ймовірно, з цієї вежі російські військові спостерігали за частиною прикордонної території України.

Джерело: Ракурс


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