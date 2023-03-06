Более 460 детей стали жертвами российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

https://racurs.ua/n180607-464-rebenka-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.html

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В Україні вже 464 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 931 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 446;

Харківській області — 273;

Київській області — 123;

Херсонській області — 94;

Запорізькій області — 84;

Миколаївській області — 83;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 66;

Дніпропетровській області — 64.

Зокрема, 5 березня внаслідок обстрілу ворогом села Понятівка Херсонської області снаряд влучив у приватний будинок, в якому була мати з двома синами семи та 15 років. Усі загинули.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 438 з них зруйновані повністю.