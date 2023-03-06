Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Более 460 детей стали жертвами российского вторжения, инфографика: Офис генпрокурора

464 ребенка стали жертвами полномасштабного российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

6 мар 2023, 10:25
999

В Україні вже 464 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 931 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 446;
  • Харківській області — 273;
  • Київській області — 123;
  • Херсонській області — 94;
  • Запорізькій області — 84;
  • Миколаївській області — 83;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 64.

Зокрема, 5 березня внаслідок обстрілу ворогом села Понятівка Херсонської області снаряд влучив у приватний будинок, в якому була мати з двома синами семи та 15 років. Усі загинули.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 438 з них зруйновані повністю.

Понад 460 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров