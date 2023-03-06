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Понад 460 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

464 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)

6 бер 2023, 10:25
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В Україні вже 464 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 931 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 446;
  • Харківській області — 273;
  • Київській області — 123;
  • Херсонській області — 94;
  • Запорізькій області — 84;
  • Миколаївській області — 83;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 66;
  • Дніпропетровській області — 64.

Зокрема, 5 березня внаслідок обстрілу ворогом села Понятівка Херсонської області снаряд влучив у приватний будинок, в якому була мати з двома синами семи та 15 років. Усі загинули.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 438 з них зруйновані повністю.

Понад 460 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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