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Понад 460 дітей стали жертвами російського вторгнення, інфографіка: Офіс генпрокурора
464 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n180607-464-dytyny-staly-jertvamy-povnomasshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 464 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 931 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 6 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 446;
- Харківській області — 273;
- Київській області — 123;
- Херсонській області — 94;
- Запорізькій області — 84;
- Миколаївській області — 83;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 66;
- Дніпропетровській області — 64.
Зокрема, 5 березня внаслідок обстрілу ворогом села Понятівка Херсонської області снаряд влучив у приватний будинок, в якому була мати з двома синами семи та 15 років. Усі загинули.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджені вже 3 тис. 126 закладів освіти, 438 з них зруйновані повністю.
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