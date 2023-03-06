На Херсонщине оккупанты обходят дома граждан и отбирают автомобили

Рашисты продолжают совершать преступления против гражданского населения

https://racurs.ua/n180610-na-hersonschine-okkupanty-obhodyat-doma-grajdan-i-otbiraut-avtomobili.html

Ракурс

На Херсонщині у тимчасово окупованому Скадовському районі російські військові у супроводі місцевих представників злочинної «влади» обходять помешкання громадян та відбирають у жителів автомобілі.

Про це сьогодні, 6 березня, повідомила прес-служба поліції Херсонської області.

Крім того, рашисти продовжують обстрілювати мирне населення.

Так, під обстріл з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та БПЛА потрапили населені пункти Бериславського та Херсонського районів. В результаті знищені та пошкоджені цивільні об‘єкти — домівки громадян, господарчі споруди, магазини. Також є загиблі та поранені місцеві жителі, яких посікло осколками снарядів:

у селі Понятівка від ворожого удару загинула жінка з двома дітьми;

у селі Високе внаслідок потрапляння снаряду в будинок загинув його 57-річний власник.

У Херсоні під ударами ворога опинилася:

церква;

приватні будинки у прибережних районах;

багатоповерхівки у мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та Північний.

Вибуховою хвилею у квартирах вибиті шибки, потрощені фасади будівель, побито дахові покриття, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за минулі дві доби слідчі поліції відкрили 35 кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».