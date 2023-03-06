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Ракурс
Рашисти продовжують чинити злочини проти цивільного населення

На Херсонщині окупанти обходять домівки громадян й відбирають автомобілі

6 бер 2023, 12:36
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На Херсонщині у тимчасово окупованому Скадовському районі російські військові у супроводі місцевих представників злочинної «влади» обходять помешкання громадян та відбирають у жителів автомобілі.





Про це сьогодні, 6 березня, повідомила прес-служба поліції Херсонської області.

Крім того, рашисти продовжують обстрілювати мирне населення.

Так, під обстріл з РСЗВ, артилерії, мінометів, танків та БПЛА потрапили населені пункти Бериславського та Херсонського районів. В результаті знищені та пошкоджені цивільні об‘єкти — домівки громадян, господарчі споруди, магазини. Також є загиблі та поранені місцеві жителі, яких посікло осколками снарядів:

  • у селі Понятівка від ворожого удару загинула жінка з двома дітьми;
  • у селі Високе внаслідок потрапляння снаряду в будинок загинув його 57-річний власник.

У Херсоні під ударами ворога опинилася:

  • церква;
  • приватні будинки у прибережних районах;
  • багатоповерхівки у мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та Північний.

Вибуховою хвилею у квартирах вибиті шибки, потрощені фасади будівель, побито дахові покриття, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за минулі дві доби слідчі поліції відкрили 35 кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу «Порушення законів та звичаїв війни».

Наслідки російських обстрілів, фото: Поліція Херсонщини

Джерело: Ракурс


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