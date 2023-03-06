Зеленский ввел в Ставку Героя Украины, руководивший обороной Киева

https://racurs.ua/n180626-zelenskiy-vvel-v-stavku-geroya-ukrainy-rukovodivshiy-oboronoy-kieva.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський увів генерал-лейтенанта Олександра Павлюка до Ставки верховного головнокомандувача — після того, як він став першим заступником у Міноборони.

Про це йдеться в указі № 129/2023 від 6 березня.

Павлюку — 52 роки. Він професійний військовий. Закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище (1991) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2004, 2017).

Командував 24-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ, військами оперативного командування «Захід», Операцією об'єднаних сил (липень 2021 — березень 2022).

Павлюк керував обороною Києва від окупантів навесні 2022 року, згодом був начальником Київської обласної військової адміністрації в період оборони Києва (березень-травень 2022).

14 лютого Кабмін призначив його першим заступником міністра оборони.

Президент Зеленський надав Павлюку звання Героя України 4 березня 2022 року.