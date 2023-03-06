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Ракурс
До Ставки верховного головнокомандувача ввели генерала Павлюка

Зеленський увів до Ставки Героя України, який керував обороною Києва

6 бер 2023, 18:58
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Президент Володимир Зеленський увів генерал-лейтенанта Олександра Павлюка до Ставки верховного головнокомандувача — після того, як він став першим заступником у Міноборони.





Про це йдеться в указі № 129/2023 від 6 березня.

Павлюку — 52 роки. Він професійний військовий. Закінчив Харківське гвардійське вище танкове командне училище (1991) та Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (2004, 2017).

Командував 24-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ, військами оперативного командування «Захід», Операцією об'єднаних сил (липень 2021 — березень 2022).

Павлюк керував обороною Києва від окупантів навесні 2022 року, згодом був начальником Київської обласної військової адміністрації в період оборони Києва (березень-травень 2022).

14 лютого Кабмін призначив його першим заступником міністра оборони.

Президент Зеленський надав Павлюку звання Героя України 4 березня 2022 року.

Джерело: Ракурс


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