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В Донецке в армию рф гребут 65-летних, ЧВК "Вагнера" присматривается к пациентам психбольниц
В Донецке в армию рф гребут 65-летних, ЧВК «Вагнера» присматривается к пациентам психбольницhttps://racurs.ua/n180629-v-donecke-v-armiu-rf-grebut-65-letnih-chvk-vagnera-prismatrivaetsya-k-pacientam-psihbolnic.htmlРакурс
Росіяни щодня зазнають настільки великих втрат в особовому складі, що не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення.
Нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно, а також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років.
Про це у вечірноьму зведенні повідомив Генштаб ЗСУ 6 березня.
Крім того, українські військові повідомили, що у готелі «Донбас» міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області працює військово-лікарська комісія. Робота цієї ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ, щоб надалі повернути їх у стрій. Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи.
Зеки закінчилися, тепер у ПВК «Вагнера» набирають психічнохворих, стверджує видання The Moscow Times.
Оголошення про те, що тепер для вступу на службу до «вагнеру» не потрібні довідки від психіатра та нарколога, а також флюрограма, розмістили в одній із груп цієї ПВК у соцмережах.
Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування у психоневрологічному диспансері, як пише видання, підтвердили рекрутери угруповання.
Кореспондент The Moscow Times як доброволець звернувся на гарячу лінію «Вагнера» та повідомив, що лікувався у психоневрологічному диспансері від нервового зриву. У відповідь надіслали формальну інструкцію із вимогами до новобранців та запропонували самостійно себе за нею оцінити.
З інструкцією ознайомся, якщо все нормально, чекаємо на тебе, — повідомив рекрутер ПВК.
З інструкції випливає, що в ПВК не беруть людей «хворіють на тяжкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, що страждають від наркоманії, а також перехворіли на гепатит В, С». Однак жодних довідок не вимагають, після прибуття на місце, як випливає з тієї ж інструкції, серйозного медичного обстеження не проводиться: беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики.
Рекрутери пояснюють різке зниження вимог до вступників на службу так: «Щоб прибрати зайву бюрократію».
ПВК «Вагнера» вже давно відчуває «кадровий голод»: у лютому було припинено набір найманців у в’язницях та колоніях. Наразі вербуванням ув’язнених на війну в Україну займається виключно Міністерство оборони.
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