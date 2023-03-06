У Донецьку в армію рф гребуть 65-річних, "Вагнер" приглядається до пацієнтів психлікарень

https://racurs.ua/ua/n180629-u-donecku-v-armiu-rf-grebut-65-richnyh-vagner-pryglyadaietsya-do-paciientiv-psyhlikaren.html

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Росіяни щодня зазнають настільки великих втрат в особовому складі, що не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення.

Нещодавно у тимчасово окупованому Донецьку військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно, а також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років.

Про це у вечірноьму зведенні повідомив Генштаб ЗСУ 6 березня.

Крім того, українські військові повідомили, що у готелі «Донбас» міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області працює військово-лікарська комісія. Робота цієї ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ, щоб надалі повернути їх у стрій. Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи.