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Мастер-класс от 30 ОМБР — как сбросить гранату с дрона, чтобы полетели российские штаны

Мастер-класс от 30 ОМБР — как сбросить гранату с дрона, чтобы полетели российские штаны (ВИДЕО)

7 мар 2023, 11:35
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Аеророзвідники 30 ОМБР вкотре продемонстрували надзвичайну майстерність у скиданні боєприпасів з дронів.





Цього разу бійці бригади показали відео з фіксацією знищення двох груп ворога в одному й тому ж місці.

Кульмінація цього яскравого у всіх сенсах відео — ефектний політ російських штаненят над роздовбаними українцями бліндажем та окопом.

На іншому відео 30 ОМБР — протистояння з російськими протитанкістами, які помітили дрон, але не змогли завадити його удару.

Источник: Ракурс


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