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Мастер-класс от 30 ОМБР — как сбросить гранату с дрона, чтобы полетели российские штаны
Мастер-класс от 30 ОМБР — как сбросить гранату с дрона, чтобы полетели российские штаны (ВИДЕО)https://racurs.ua/n180646-master-klass-ot-30-ombr-kak-sbrosit-granatu-s-drona-chtoby-poleteli-rossiyskie-shtany-video.htmlРакурс
Аеророзвідники 30 ОМБР вкотре продемонстрували надзвичайну майстерність у скиданні боєприпасів з дронів.
Цього разу бійці бригади показали відео з фіксацією знищення двох груп ворога в одному й тому ж місці.
Кульмінація цього яскравого у всіх сенсах відео — ефектний політ російських штаненят над роздовбаними українцями бліндажем та окопом.
На іншому відео 30 ОМБР — протистояння з російськими протитанкістами, які помітили дрон, але не змогли завадити його удару.
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