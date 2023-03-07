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Ракурс
Майстер-клас від 30 ОМБр - як скинути гранату з дрона, щоб полетіли російські штани (ВІДЕО)

Майстер-клас від 30 ОМБр — як скинути гранату з дрона, щоб полетіли російські штани (ВІДЕО)

7 бер 2023, 11:35
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Аеророзвідники 30 ОМБР вкотре продемонстрували надзвичайну майстерність у скиданні боєприпасів з дронів.





Цього разу бійці бригади показали відео з фіксацією знищення двох груп ворога в одному й тому ж місці.

Кульмінація цього яскравого у всіх сенсах відео — ефектний політ російських штаненят над роздовбаними українцями бліндажем та окопом.

На іншому відео 30 ОМБР — протистояння з російськими протитанкістами, які помітили дрон, але не змогли завадити його удару.

Джерело: Ракурс


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