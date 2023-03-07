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Майстер-клас від 30 ОМБр - як скинути гранату з дрона, щоб полетіли російські штани (ВІДЕО)
Майстер-клас від 30 ОМБр — як скинути гранату з дрона, щоб полетіли російські штани (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180646-mayster-klas-vid-30-ombr-yak-skynuty-granatu-z-drona-schob-poletily-rosiyski-shtany-video.htmlРакурс
Аеророзвідники 30 ОМБР вкотре продемонстрували надзвичайну майстерність у скиданні боєприпасів з дронів.
Цього разу бійці бригади показали відео з фіксацією знищення двох груп ворога в одному й тому ж місці.
Кульмінація цього яскравого у всіх сенсах відео — ефектний політ російських штаненят над роздовбаними українцями бліндажем та окопом.
На іншому відео 30 ОМБР — протистояння з російськими протитанкістами, які помітили дрон, але не змогли завадити його удару.
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