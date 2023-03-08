Оборона Луганщины. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n180689-vrag-pytaetsya-zahvatit-uje-osvobojdennye-sela-luganschiny-gayday.html

Ракурс

Армія російської федерації намагається захопити раніше деокуповані села в Луганській області.

Зараз бої йдуть біля звільненого від окупантів поблизу населеного пункту Стельмахівка, яка перебуває під контролем ЗСУ. Також ворог намагається атакувати в напрямку Макіївка-Невське і Куземівка-Новоселівське. Цих населених пунктів фактично немає, бо росіяни їх знищили своїми постійними обстрілами. Про голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 8 березня повідомив у Telegram.

За словами очільника області, ворог намагається вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Однак росіяни розуміють, що у них не виходить швидко просунутися. Тому вони намагаються просунутися там, де є хоч якийсь успіх. Штурмовики діють за підтримки артилерії.

Гайдай відзначив, що на Кремінському, Сватівському, Білоголівському напрямку стратегічних успіхів у росіян немає і величезні просування також відсутні.

Нагадаємо, на початку березня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що найважчими ділянками є Кремінна та Білогорівка. Ворог намагається продавити українських захисників на цій ділянках та отримати там хоч якийсь успіх.